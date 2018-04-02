«Скажи мне это в лицо»: Малкин поссорился с Кузнецовым

Малкин прокомментировал конфликт с Кузнецовым во время матча НХЛ

В матче Национальной хоккейной лиги между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» случился открытый конфликт игроков сборной России Евгения Малкина Евгения Кузнецова . Выступающие по разные стороны баррикад соотечественники повздорили из-за неспортивной игры лидера «пингвинов». «Газета.Ru» рассказывает о скандальном инциденте.

В ночь на 2 апреля по московскому времени в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся матч двух лидеров Восточной конференции — «Питтсбург» на своем льду принял «Вашингтон».

Для «Кэпиталз», впрочем, эта встреча была не просто одной из битв с прямым конкурентом, но важнейшим моментом в контексте истории клуба: именно отчетный поединок должен был стать для капитана «столичных» Александра Овечкина 1000-м в свитере организации.

Ранее так много за «Вашингтон» не играл никто и никогда — хоть и подобных примеров в лиге в целом можно вспомнить не так уж мало.

Естественно, в столь знаменательный вечер подопечные Барри Тротца попросту не могли проиграть — первый шаг к победе уже на старте первого периода сделал Ти Джей Оши, в следующей двадцатиминутке удвоил преимущество Дмитрий Орлов , а уже в самом начале третьего отрезка крупной разницу сделал Том Уилсон

Хозяева в свою очередь сумели ответить на это лишь голом «престижа», который за три с лишним минуты до финальной сирены провел Патрик Хернквист

Однако центральная игра воскресенья привлекла внимание многих вовсе не итоговым результатом и даже не историческим достижением Ови, а открытым конфликтом двух Евгениев — Кузнецова и Малкина.

В ходе матча россияне набрали по одну очку, но основное шоу сотворили вне самого игрового времени, причем стычка соотечественников получилась столь ярой, что потенциально могла продолжиться и в подтрибунном помещении.

Зачинщиком инцидента стал Малкин: за минуту до конца встречи, когда уже все было более-менее решено, форвард (скорее всего, умышленно) столкнулся с Оши, когда тот уже не владел шайбой, после чего еще и выбросил выпавшую из рук американца клюшку за борт — прямиком в сторону скамейки «Вашингтона».

Естественно, оставить подобное поведение россиянина без внимания Ти Джей не мог, и уже спустя секунду оппоненты были увлечены очной потасовкой.

И вот тут-то — прямиком в разгар стычки Малкина и Оши — свое слово (в прямом смысле) взял Кузнецов, решивший что-то наговорить соотечественнику, будучи на скамейке запасных.

Это настолько вывело из себя Евгения, что уже вскоре — когда судьи разняли драчунов — он полностью переключился на теску, попытавшись поговорить с тем «по-мужски».

Арбитры, впрочем, центрфорварда «пингвинов» к Кузнецову не пускали, прося находившегося в ярости хоккеиста отправиться отбывать десятиминутный штраф — осознав этого, Малкин, крича через всю площадку, предложил партнеру по сборной России продолжить «общение» уже в раздевалке.

Хоккеист «Вашингтона», однако, идею соперника не поддержал, решив вместо похода в подтрибунное помещение перекинуться парой слов с одноклубником Малкина Сидни Кросби.

Позднее более титулованный участник конфликта (Малкин трижды брал Кубок Стэнли; Кузнецов пока что не разу не побеждал в плей-офф НХЛ) объяснил, почему так разозлился в ходе инцидента, при этом признав вину в зарождении стычки.

«Кузнецов неожиданно начал говорить по-русски, пока мы боролись с Оши. Мне это не понравилось, потому что я вообще не понял, что происходит и почему он начал говорить. Я схватил удаление, отбросив клюшку Оши в сторону. Оши из-за этого взбесился, мне пришлось с ним начать выяснять отношения. Все было нормально, потому что я был виноват, но тут вмешался Кузнецов. Если ты сидишь на скамейке запасных, то там и сиди. Он не находился на льду, чтобы иметь право говорить со мной», — заявил Евгений.

Сам Кузнецов конфликт с Малкиным оставил без внимания (по крайней мере — публично), зато по итогам матча мог похвастаться обновлением личного рекорда результативности за сезон — на данный момент на счету россиянина 78 (25+53) очков в 76 матчах регулярного чемпионата.

Лучшим результатом в текущем розыгрыше среди всех хоккеистов столичной команды может похвастаться лишь Овечкин — 83 (45+38) балла.

Добавим, что противостояние Малкина и Кузнецова с большой долей вероятности вскоре продолжится в плей-офф: соперники, скорее всего, встретятся во втором раунде, и если в их конфликте вновь вспыхнет искра, времени на «остыть» — как сейчас — у соотечественников уже не будет.