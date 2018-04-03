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Эрик Карлссон достиг отметки в 60 очков пятый сезон подряд
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Эрик Карлссон достиг отметки в 60 очков пятый сезон подряд 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон сделал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (идет второй период, 2:3). Это очко стало для шведского защитника 60-м в нынешнем сезоне.
Карлссон единственный действующий защитник лиги, кому удалось достичь отметки в 60 очков пять сезонов подряд.
Карлссон выступает за клуб с сезона-2009/10. За карьеру в лиге хоккеист сыграл 626 матчей, в которых забросил 126 шайбы и сделал 389 результативных передач.
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