«Виннипег» в гостях победил «Оттаву», Уилер оформил дубль 

«Виннипег Джетс» добыл выездную победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5. Лучший снайпер «Джетс» Патрик Лайне не набрал ни одного очка, а вот форвард Блэйк Уилер отметился двумя голами. Теперь на счету Уилера 89 (22+67) очков в текущем сезоне.
Форвард «Оттавы» Майк Хоффман отдал 4 голевые передачи. Защитник «Сенаторз» Эрик Карлссон 3 раза ассистировал партнерам, его партнер по линии обороны Тома Шабо оформил дубль и отдал 1 голевой пас. Это 8-я победа «Джетс» в последних 9 матчах.