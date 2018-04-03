Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения «Вашингтону»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает ТАСС

"Сент-Луис" с 92-я очками пока находится вне зоны плей-офф, отставая от «Колорадо» на один балл.

НХЛ. Регулярный чемпионат "Сент-Луис Блюз" (Сент-Луис) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)