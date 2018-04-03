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«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо»
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«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
"Лос-Анджелес Кингз" одержал победу над "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Торри Митчелл, Дастин Браун и Кайл Клиффорд. У гостей шайбу забросил Александр Керфут.
В следующем матче "Лос-Анджелес" примет "Миннесоту Уайлд", а "Колорадо" на выезде встретится с "Сан-Хосе Шаркс".
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес Кингз" (США, Лос-Анджелес) — "Колорадо Эвеланш" (США, Денвер) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
1:0 — Митчелл (Томпсон, Даути) — 09:29;
2:0 — Браун (Копитар, Мартинес) — 12:32 (4x5);
2:1 — Керфут (Андригетто, Уилсон) — 24:31 (5x4);
3:1 — Клиффорд (Льюис, Кемпе) — 42:00
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