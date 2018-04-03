«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ

"Лос-Анджелес Кингз" одержал победу над "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС

В следующем матче "Лос-Анджелес" примет "Миннесоту Уайлд", а "Колорадо" на выезде встретится с "Сан-Хосе Шаркс".

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Кингз" (США, Лос-Анджелес) — "Колорадо Эвеланш" (США, Денвер) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

1:0 — Митчелл (Томпсон, Даути) — 09:29;

2:0 — Браун (Копитар, Мартинес) — 12:32 (4x5);

2:1 — Керфут (Андригетто, Уилсон) — 24:31 (5x4);

3:1 — Клиффорд (Льюис, Кемпе) — 42:00