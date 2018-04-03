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Юный болельщик обратился к Овечкину на русском
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«Овечкин! Бросьте мне палку!» Юный болельщик «Вашингтона» обратился к Овечкину на русском 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: ТАСС
Юный болельщик "Вашингтона" обратился к капитану команды Александру Овечкину перед началом гостевой встречи против "Сент-Луиса" (4:2). Мальчик попросил у хоккеиста клюшку, чтобы он смог отбиваться от болельщиков команды-соперника. Он написал плакат на русском языке.
"Овечкин! Бросьте мне палку, так что я могу защитить себя от этих "Блюз" болельщиков", — говорится на плакате (орфография сохранена).
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