Юный болельщик обратился к Овечкину на русском

Юный болельщик "Вашингтона" обратился к капитану команды Александру Овечкину перед началом гостевой встречи против "Сент-Луиса" (4:2). Мальчик попросил у хоккеиста клюшку, чтобы он смог отбиваться от болельщиков команды-соперника. Он написал плакат на русском языке.
"Овечкин! Бросьте мне палку, так что я могу защитить себя от этих "Блюз" болельщиков", — говорится на плакате (орфография сохранена).
Translation: @ovi8! Throw me a stick so I can defend myself from these Blues fans!#CapsBlues #ALLCAPS pic.twitter.com/49K87KEW01— Washington Capitals (@Capitals) 2 апреля 2018 г.