«Салават Юлаев» расстался с пятью хоккеистами

Скривенс провел за уфимцев 35 игр в регулярном сезоне, отразив 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,29 и четырех матчах «на ноль». В плей-офф вратарь сыграл в 11 матчах, отразил 92,2% бросков, пропуская за матч в среднем 2,14 шайб. Бартулис сыграл за уфимский клуб 10 матчей в регулярном чемпионате, набрал 1 (0+1) результативный балл при 6 минутах штрафа и показателе полезности -1. В Кубке Гагарина провел четыре матча при показателе полезности -2. Гончаров в регулярном чемпионате-2017/18 провел 34 игр и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности -4. В плей-офф он в 13 играх забил один гол. Коротков в минувшем регулярном чемпионате в 46 играх набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности +6. В плей-офф он в 10 играх результативными действиями не отметился. Юньков сыграл в регулярном сезоне 24 матча и забросил 2 шайбы при показателе полезности -3. В 6 матчах плей-офф забил 2 гола, полезность -2.