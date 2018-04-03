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«Салават Юлаев» расстался с пятью хоккеистами
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«Салават Юлаев» расстался с пятью хоккеистами 

Советский спорт 2 часа назад
«Салават Юлаев» решил не заключать новые контракты с вратарем Беном Скривенсом, защитниками Оскарсом Бартулисом и Максимом Гончаровым и центральными нападающими Михаилом Юньковым и Евгением Коротковым, сообщается на официальном сайте клуба.
Скривенс провел за уфимцев 35 игр в регулярном сезоне, отразив 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,29 и четырех матчах «на ноль». В плей-офф вратарь сыграл в 11 матчах, отразил 92,2% бросков, пропуская за матч в среднем 2,14 шайб. Бартулис сыграл за уфимский клуб 10 матчей в регулярном чемпионате, набрал 1 (0+1) результативный балл при 6 минутах штрафа и показателе полезности -1. В Кубке Гагарина провел четыре матча при показателе полезности -2. Гончаров в регулярном чемпионате-2017/18 провел 34 игр и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности -4. В плей-офф он в 13 играх забил один гол. Коротков в минувшем регулярном чемпионате в 46 играх набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности +6. В плей-офф он в 10 играх результативными действиями не отметился. Юньков сыграл в регулярном сезоне 24 матча и забросил 2 шайбы при показателе полезности -3. В 6 матчах плей-офф забил 2 гола, полезность -2.
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