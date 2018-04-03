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На закрытие чемпионата Северного флота по хоккею с шайбой будет доставлен Кубок Гагарина
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На закрытие чемпионата Северного флота по хоккею с шайбой будет доставлен Кубок Гагарина 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Его представят почетные гости: легендарный советский хоккеист многократный чемпион Мира и Олимпийских игр Александр Мальцев и генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов.
В субботу, 7 апреля, на стадионе Центра морской и физической подготовки главной базы Северного флота в Североморске состоится последняя игра чемпионата Северной военной хоккейной лиги с вручением победителю Кубка командующего. На ледовой площадке встретятся хоккейные дружины экипажа тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и арктической мотострелковой бригады –— команды «Авианосец» и «Арктика».
На хоккейном матче для болельщиков будет работать полевая кухня с кашей и чаем, а также торговые точки «Военторга».
Сразу после игры начнется торжественная церемония награждения победителей и призёров, а также закрытие чемпионата. В мероприятиях примут участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и почетные гости: легендарный советский хоккеист многократный чемпион Мира и Олимпийских игр Александр Мальцев и генеральный директор московского «Динамо», заслуженный работник физической культуры России Андрей Сафронов.
Специально на церемонию закрытия первых состязаний образованной в 2017 году Северной военной хоккейной лиги будет доставлен главный переходящий трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина, обладателем которого является команда СКА из Санкт-Петербурга.
По завершении церемонии состоится фотосессия команд-участниц флотского чемпионата. Болельщики и любители хоккея также смогут сфотографироваться с хоккеистами, спортивными трофеями.
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