Форварды СКА Ковальчук и Дацюк — самые высокооплачиваемые игроки КХЛ

Всего в десятку рейтинга зарплат вошли четверо хоккеистов СКА, три представителя ЦСКА и два игрока из магнитогорского «Металлурга». Первая десятка выглядит следующим образом:

Рейтинг зарплат игроков КХЛ:

1. Илья Ковальчук (СКА) — $4,4 млн;

1. Павел Дацюк (СКА) — $4,4 млн;