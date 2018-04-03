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Форварды СКА Ковальчук и Дацюк — самые высокооплачиваемые игроки КХЛ
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Форварды СКА Ковальчук и Дацюк — самые высокооплачиваемые игроки КХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающие петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук и Павел Дацюк возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Их зарплата составляет $4,4 млн в год, сообщает Sports.ru.
Всего в десятку рейтинга зарплат вошли четверо хоккеистов СКА, три представителя ЦСКА и два игрока из магнитогорского «Металлурга». Первая десятка выглядит следующим образом:
Рейтинг зарплат игроков КХЛ:
1. Илья Ковальчук (СКА) — $4,4 млн;
1. Павел Дацюк (СКА) — $4,4 млн;
3. Вячеслав Войнов (СКА) — $3,1 млн;
4. Микко Коскинен (СКА) — $2,6 млн;
4. Андрей Марков ("Ак Барс") — $2,6 млн;
4. Илья Сорокин (ЦСКА) — $2,6 млн;
7. Ян Коварж ("Металлург") — $2,5 млн;
8. Сергей Мозякин ("Металлург") — $2,4 млн;
9. Алексей Марченко (ЦСКА) — $2,2 млн;
10. Максим Шалунов (ЦСКА) — $2,1 млн  Ковальчук находится на первом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги пятый год подряд.
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