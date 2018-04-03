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Опубликованы доходы российских хоккеистов
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Опубликованы доходы российских хоккеистов 

Рамблер 1 час назад
Стала известна первая десятка самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список составило издание Sports.ru.
При составлении рейтинга издание ссылается на данные, предоставленные менеджерами клубов, агентами и самими хоккеистами. Как отмечает Sports.ru, цифры, фигурирующие в рейтинге, — это гарантированная зарплата хоккеистов до налогообложения за сезон-2017/18 в миллионах долларов, без учета премиальных за достижение определенных результатов.
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Четыре первые строчки рейтинга занимают игроки санкт-петербургского СКА. На первом месте разместился Илья Ковальчук с 4,4 млн долларов, на втором — Павел Дацюк с тем же заработком, третью позицию занимает Вячеслав Войнов с 3,1 млн долларов, четвертую — Микко Коскинен с 2,6 млн долларов.
Те же 2,6 млн долларов за сезон заработали игроки АкБарса Андрей Марков и ЦСКА Илья Сорокин, разместившиеся на пятом и шестом месте соответственно.
Седьмую и восьмую строчки рейтинга занимают хоккеисты магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж и Сергей Мозякин с 2,5 и 2,4 млн долларов соответственно.
Замыкают десятку игроки ЦСКА Алексей Марченко и Максим Шалунов, заработавшие за сезон 2,2 и 2,1 млн долларов соответственно.
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