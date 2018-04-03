Опубликованы доходы российских хоккеистов

Стала известна первая десятка самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список составило издание Sports.ru

При составлении рейтинга издание ссылается на данные, предоставленные менеджерами клубов, агентами и самими хоккеистами. Как отмечает Sports.ru, цифры, фигурирующие в рейтинге, — это гарантированная зарплата хоккеистов до налогообложения за сезон-2017/18 в миллионах долларов, без учета премиальных за достижение определенных результатов.