Первый в карьере дубль Голдобина не спас «Ванкувер» в матче с «Вегасом» 

«Вегас Голден Найтс» на выезде в серии буллитов переиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:4, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дублем отметился Брэндон Пирри, по одной шайбе забросили Томаш Татар, Вильям Карлссон. У «Ванкувера» дубль оформил Николай Голдобин, отличившись седьмой и восьмой шайбой, а также Бо Хорват и Брендон Саттер.
Победный буллит на счету Ши Теодора.
"Ванкувер" прервал четырехматчевую победную серию.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Ванкувер Кэнакс" (Ванкувер) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 4:5 (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
0:1 — Пирри (Миллер) — 04:28 1:1 — Голдобин (Саттер) — 19:39 1:2 — Пирри (Так, Карлссон) — 23:27 1:3 — Татар (Теодор, Карлссон) — 27:19 1:4 — Карлссон (Так, Миллер) — 42:17 (5x3),
2:4 — Хорват (Эдлер, Седин) — 44:06 (5x4),
3:4 — Саттер (Гонс, Йокинен) — 48:21 4:4 — Голдобин (Бьега, Саутнер) — 50:53 4:5 — Теодор — 65:00 (ПБ)