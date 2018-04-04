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Первый в карьере дубль Голдобина не спас «Ванкувер» в матче с «Вегасом»
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Первый в карьере дубль Голдобина не спас «Ванкувер» в матче с «Вегасом» 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Твиттер «Ванкувера»
«Вегас Голден Найтс» на выезде в серии буллитов переиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:4, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дублем отметился Брэндон Пирри, по одной шайбе забросили Томаш Татар, Вильям Карлссон. У «Ванкувера» дубль оформил Николай Голдобин, отличившись седьмой и восьмой шайбой, а также Бо Хорват и Брендон Саттер.
Победный буллит на счету Ши Теодора.
"Ванкувер" прервал четырехматчевую победную серию.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Ванкувер Кэнакс" (Ванкувер) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 4:5 (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
0:1 — Пирри (Миллер) — 04:28  1:1 — Голдобин (Саттер) — 19:39  1:2 — Пирри (Так, Карлссон) — 23:27  1:3 — Татар (Теодор, Карлссон) — 27:19  1:4 — Карлссон (Так, Миллер) — 42:17 (5x3),
2:4 — Хорват (Эдлер, Седин) — 44:06 (5x4),
3:4 — Саттер (Гонс, Йокинен) — 48:21  4:4 — Голдобин (Бьега, Саутнер) — 50:53  4:5 — Теодор — 65:00 (ПБ)
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