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Хет-трик Бенна принес «Далласу» победу над «Сан-Хосе»
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Хет-трик Бенна принес «Далласу» победу над «Сан-Хосе» 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Twitter «Даллас Старз»
«Даллас Старз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей хет-трик на счету Джейми Бенна. Еще одну шайбу забросил Джемел Смит. У «Сан-Хосе» отличились Логан Кутюр и Тимо Майер.
Александр Радулов провел на льду 20 минут 37 секунд, не набрав очков.
"Шакрс" потерпели четвертое поражение подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) — «Даллас Старз» (Даллас) — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
1:0 — Кутюр (Бернс, Гертл) — 09:21 (5x4),
2:0 — Майер (Бернс, Павелски) — 15:16  2:1 — Бенн (Клингберг, Сегин) — 39:29  2:2 — Смит (Шор) — 54:43  2:3 — Бенн — 56:54  2:4 — Бенн — 59:36 (en)
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