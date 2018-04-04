Панарин побил рекорд команды

Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин установил рекорд команды по очкам, набранным в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает "Советский спорт".
На счету россиянина три очка (шайба+две передачи) в победной игре с "Детройтом". Таким образом он набрал 80 очков в сезоне (27+53) и установил рекорд команды, до этого принадлежавший Рику Нэшу, который заработал 79 баллов в сезоне-2008/09.
"Коламбус" сыграет в плей-офф.
Ранее сообщалось, что "Питтсбург" признал Малкина самым ценным хоккеистом в сезоне.