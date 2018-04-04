Ещё
«Авангард» продлил контракт с Самохваловым и подписал четырех выпускников школы
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Авангард» продлил контракт с Самохваловым и подписал четырех выпускников школы 

Советский спорт 1 час назад
Соглашение с 20-летним форвардом рассчитано на два года, сообщается на официальном сайте клуба.
В нынешнем сезоне в составе главной команды омичей Самохвалов провел 12 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности "+2".
В команде МХЛ «Омские Ястребы» хоккеист в 30 играх забросил 12 шайб и отметился 8 результативными передачами при показателе полезности "+5".
Также «Авангард» подписал контракты сроком на три года с выпускниками своей школы из команды 2001 года рождения: Сергеем Яневским, Егором Сердюком, Егором Чинаховым и Павлом Елизаровым.
Советский спорт: последние новости
Рустэм Хамитов: Решение по Вестерлунду будет принято в ближайшее время Эркка Вестерлунд: Сегодня был хороший баланс между защитой и нападением Василевский признан первой звездой матча против "Бостона"
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Назван ориентировочный состав сборной на ЧМ-2018 по хоккею
Ибрагимович оценил удар Роналду
Украинка Харлан пожалела о запрете соревноваться в РФ
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение