«Авангард» продлил контракт с Самохваловым и подписал четырех выпускников школы

Соглашение с 20-летним форвардом рассчитано на два года, сообщается на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне в составе главной команды омичей Самохвалов провел 12 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности "+2".

В команде МХЛ «Омские Ястребы» хоккеист в 30 играх забросил 12 шайб и отметился 8 результативными передачами при показателе полезности "+5".