«Авангард» продлил контракт с Самохваловым и подписал четырех выпускников школы 

Соглашение с 20-летним форвардом рассчитано на два года, сообщается на официальном сайте клуба.
В нынешнем сезоне в составе главной команды омичей Самохвалов провел 12 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности "+2".
В команде МХЛ «Омские Ястребы» хоккеист в 30 играх забросил 12 шайб и отметился 8 результативными передачами при показателе полезности "+5".
Также «Авангард» подписал контракты сроком на три года с выпускниками своей школы из команды 2001 года рождения: Сергеем Яневским, Егором Сердюком, Егором Чинаховым и Павлом Елизаровым.