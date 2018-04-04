«Филадельфия» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля

«Филадельфия»

В прошлом матче «Филадельфия» на выезде неожиданно проиграла «Айлендерс» (4:5). Это поражение в основное время прервало серию из восьми подряд поединков с очками для «Флаерз».

«Филадельфия» не может похвастаться хорошей статистикой, но в целом обладает средними результатами. Чуть лучше обстоят дела с атакой — в среднем 3,00 шайбы за матч и 13-е место. Похуже игра в обороне, а самое слабое место — меньшинство. Лишь 75,6% надежности и третье с конца место в НХЛ. Также «Флаерз» хорошо играют на вбрасываниях — 53,4% и второе место в Лиге.

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» проиграла на выезде «Флориде» (2:3), потерпев свое второе поражение подряд и третье в последних четырех играх.

Но для «Каролины» результат уже не имеет значения. Команда идет на 10-м месте в Восточной конференции, а ее позиции никак не изменятся за оставшиеся матчи. В списке травмированных защитники Брэтт Песс, Джастин Фолк и нападающий Виктор Раск . Российский нападающий Валентин Зыков не набирает очки два матча подряд, а всего в последних пяти матчах на его счету одна шайба и одна передача.

Ни по одному из основных показателей статистики «Каролина» не входит даже в топ-20 команд Лиги. И лишь по игре на точке вбрасываний «Харрикэйнз» лидеры НХЛ — 54%.

Прогноз

Соперники сыграли друг с другом три матча в сезоне, и ни одна из команд не побеждала в родных стенах — дважды на выезде выиграла «Филадельфия», один раз «Каролина». Лишь раз соперники забросили больше пяти шайб за игру. В этом раз также рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,04.