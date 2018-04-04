Московское «Динамо» будет выступать на «ВТБ-Арене»

Московское «Динамо» сможет начать следующий сезон КХЛ на «ВТБ-Арене»

Ледовая арена им. Аркадия Чернышева , входящая в спортивный и концертно-развлекательный комплекс " ВТБ Арена Парк" в Петровском парке, сможет принять домашние матчи московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" в следующем сезоне. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе "ВТБ— Арены".

"На арене завершены основные работы, связанные с производством технологической плиты ледового поля, вмонтированы закладные элементы для установки бортовой системы хоккейной площадки. В настоящее время осуществляются подготовительные мероприятия для монтажа телескопических трибун и другого специального оборудования", — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне домашней ареной "Динамо" в чемпионате КХЛ был "ВТБ Ледовый дворец", на котором клуб играет с 2015 года.

"В соответствии с требованиями регламента КХЛ, проектом строительства предусмотрена трансформация ледовой площадки на "ВТБ-Арене" в трех модификациях: европейской — 60х30 м, средней — 60х28 м и канадской — 60х26 м. Таким образом, хоккейная коробка на "ВТБ-Арене" может стать первой ареной в Москве, на которой игры чемпионата КХЛ будут проводиться на площадке канадских размеров", — отметили в пресс-службе "ВТБ-Арены".

Ранее генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров рассказал, что клуб планирует начать сезон на новой арене, но если стадион будет не готов к этому времени, то переезд состоится к плей-офф.