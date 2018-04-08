ЦСКА — СКА: букмекеры назвали фаворита шестого матча серии Кубка Гагарина

Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА.

Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на гостей за 2.35. Шансы ЦСКА на победу оценены коэффициентом 2.65. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.90.

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.25, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.62.

Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.80, а на победу ЦСКА — 2.00. Ставки на победу СКА с форой "-1,5" принимаются за 3.40.