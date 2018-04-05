Гол Дзингела принёс победу «Оттаве» над «Баффало»

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» переиграл «Баффало Сэйбрз». Матч состоялся в Баффало в «КиБэнк-центре» и завершился победой гостей — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).