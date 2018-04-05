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Гол Дзингела принёс победу «Оттаве» над «Баффало»
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Гол Дзингела принёс победу «Оттаве» над «Баффало» 

Чемпионат.com 1 час назад
Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» переиграл «Баффало Сэйбрз». Матч состоялся в Баффало в «КиБэнк-центре» и завершился победой гостей — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).
В составе «Оттавы» победную шайбу в начале второго периода записал на свой счёт Райан Дзингел. Голом в пустые ворота и результативной передачей при показателе «+3» отметился форвард Александр Барроуз. Голкипер «Сенаторз» Крэйг Андерсон отразил 32 броска из 34. В составе «Баффало» заброшенные шайбы на счету Райана О'Райлли и Кайла Окпосо.
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