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Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Чикаго»
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Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Чикаго» 

Газета.Ru 1 час назад
«Сент-Луис Блюз» проиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Андреас Мартинсен, Блейк Хиллман, Алекс Дебринкэт и Данкан Кит. У хозяев шайбы забросили Роберт Бортуццо, Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко, на счету которого также передача.
Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов также отдал голевой пас.
Ранее Тарасенко набрал 350-е очко в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат "Сент-Луис Блюз" (США, Сент-Луис) — «Чикаго Блэкхоукс» (США, Чикаго)— 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
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