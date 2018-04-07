Объявлены три звезды дня в НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Берглунд признан первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».

На его счету хет-трик в победной встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1).

Второй звездой стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янне Гурд, отметившийся тремя очками (одна шайба+две передачи) в победном матче с «Баффало Сэйбрз» (7:5).

Замкнул тройку призеров голкипер «Питтсбург Пингвинз» Кейси Десмит, отразивший все 35 бросков и оформив первый «шатаут» в сезоне в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:0).