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Объявлены три звезды дня в НХЛ
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Объявлены три звезды дня в НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Берглунд признан первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».
На его счету хет-трик в победной встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1).
Второй звездой стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янне Гурд, отметившийся тремя очками (одна шайба+две передачи) в победном матче с «Баффало Сэйбрз» (7:5).
Замкнул тройку призеров голкипер «Питтсбург Пингвинз» Кейси Десмит, отразивший все 35 бросков и оформив первый «шатаут» в сезоне в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:0).
Ранее сообщалось, что форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и впервые в карьере набрал сто очков в регулярном чемпионате.
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