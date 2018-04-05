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На «Арене Омск» пройдет решающая игра сезона Ночной хоккейной лиги
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На «Арене Омск» пройдет решающая игра сезона Ночной хоккейной лиги 

Советский спорт 1 час назад
7 апреля на льду «Арены Омск» состоится решающий матч Ночной хоккейной лиги, победитель которого получит право представить Омскую область на ежегодном Фестивале НХЛ в Сочи.
На главной ледовой арене региона сыграют ХК «Титан» и ХК «СибирьгазСервис», набравшие одинаковое количество очков (по 37) после 13 проведенных встреч. Каждая из команд ни разу не проиграла, одержав по 12 побед и завершив вничью первый очный матч (2:2). Вторая игра между соперниками определит победителя Отборочного этапа Ночной лиги в нашем регионе, который получит путевку на Всероссийский Фестиваль Ночной хоккейной лиги в Сочи.
По окончании встречи пройдет церемония награждения команды-победительницы, которой будет вручена путевка на Фестиваль НХЛ, а также лучших игроков сезона.
В качестве почетных гостей в матче примут участие Врио губернатора Омской области Александр Бурков, мэр города Омска Оксана Фадина и директор по хоккейным операциям ХК «Авангард» Евгений Хацей, которые наградят лучших игроков сезона. Начало матча — 20:40, вход свободный.
Напомним, что ХК «Титан» дважды принимала участие в Фестивале НХЛ в Сочи. В 2016 году омские хоккеисты заняли 5 место из 32 команд, а годом позднее — в 2017-м — 9 строчку из 64 участников дивизиона «Любитель 40+».
Справка о Ночной хоккейной лиге
Ночная хоккейная лига была образована 15 декабря 2011 года по инициативе Президента России Владимира Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея. Главный трофей Лиги — кубок Крутова, который завоевывает команда-чемпион Фестиваля в Сочи. Кроме того, победитель получает 100 млн рублей на строительство ледовой арены на территории своего региона.
В 7-м сезоне НХЛ в Омской области приняли участие 8 команд: «Алмаз», «Крез-Агро», «Омус-1», «Проспект», «Пятый легион», «СибирьгазСервис», «Титан» и «Юнис-Лада».
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