На «Арене Омск» пройдет решающая игра сезона Ночной хоккейной лиги

7 апреля на льду «Арены Омск» состоится решающий матч Ночной хоккейной лиги, победитель которого получит право представить Омскую область на ежегодном Фестивале НХЛ в Сочи.

На главной ледовой арене региона сыграют ХК «Титан» и ХК «СибирьгазСервис», набравшие одинаковое количество очков (по 37) после 13 проведенных встреч. Каждая из команд ни разу не проиграла, одержав по 12 побед и завершив вничью первый очный матч (2:2). Вторая игра между соперниками определит победителя Отборочного этапа Ночной лиги в нашем регионе, который получит путевку на Всероссийский Фестиваль Ночной хоккейной лиги в Сочи.

По окончании встречи пройдет церемония награждения команды-победительницы, которой будет вручена путевка на Фестиваль НХЛ, а также лучших игроков сезона.

Напомним, что ХК «Титан» дважды принимала участие в Фестивале НХЛ в Сочи. В 2016 году омские хоккеисты заняли 5 место из 32 команд, а годом позднее — в 2017-м — 9 строчку из 64 участников дивизиона «Любитель 40+».

Справка о Ночной хоккейной лиге

Ночная хоккейная лига была образована 15 декабря 2011 года по инициативе Президента России Владимира Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея. Главный трофей Лиги — кубок Крутова, который завоевывает команда-чемпион Фестиваля в Сочи. Кроме того, победитель получает 100 млн рублей на строительство ледовой арены на территории своего региона.

В 7-м сезоне НХЛ в Омской области приняли участие 8 команд: «Алмаз», «Крез-Агро», «Омус-1», «Проспект», «Пятый легион», «СибирьгазСервис», «Титан» и «Юнис-Лада».