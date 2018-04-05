Хоккейный матч между женскими командами за три секунды до сирены прервался дракой

Во время матча Женской хоккейной лиги между командами «Бирюса» и «Арктик-Университет» прервался дракой. Видео опубликовано официальном канале лиги в YouTube. Игра была остановлена за три секунды до конца встречи. Драка началась сразу после вбрасывания шайбы. Зачинщицами потасовски стали нападающий «Арктик-Университет» Карина Верховцева и форвард «Бирюсы» Татьяна Шаталова. Позже в драку вмешались другие хоккеистки, среди которых присутствовали Лиана Ганеева и Кристина Куранова. Драка продолжалась в течение минуты. Матч завершился победой «Бирюсы» со счетом 4:0. Ранее форвард СКА Илья Ковальчук подрался с защитником ЦСКА Михаилом Пашниным в четвертом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.