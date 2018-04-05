Ещё
Хоккейный матч между женскими командами за три секунды до сирены прервался дракой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккейный матч между женскими командами за три секунды до сирены прервался дракой 

Газета.Ru 1 час назад
Во время матча Женской хоккейной лиги между командами «Бирюса» и «Арктик-Университет» прервался дракой. Видео опубликовано официальном канале лиги в YouTube.
Игра была остановлена за три секунды до конца встречи. Драка началась сразу после вбрасывания шайбы. Зачинщицами потасовски стали нападающий «Арктик-Университет» Карина Верховцева и форвард «Бирюсы» Татьяна Шаталова. Позже в драку вмешались другие хоккеистки, среди которых присутствовали Лиана Ганеева и Кристина Куранова.
Драка продолжалась в течение минуты.
Матч завершился победой «Бирюсы» со счетом 4:0.
Ранее форвард СКА Илья Ковальчук подрался с защитником ЦСКА Михаилом Пашниным в четвертом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Газета.Ru: последние новости
Хоккеист СКА Ковальчук подрался с соперником в матче плей-офф КХЛ "Анахайм" одержал победу над "Миннисотой" в НХЛ "Нью-Джерси" разгромил "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы могут остаться без ОИ63
Мошенник и беглец: черногорцы арестовали чиновника из РФ9
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»82
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»289
Рудковская опозорила Плющенко61
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение