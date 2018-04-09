Ещё
Брюквин, Кравцов и ещё 2 игрока «Трактора» вызваны в олимпийскую сборную России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брюквин, Кравцов и ещё 2 игрока «Трактора» вызваны в олимпийскую сборную России 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Три игрока «Трактора» — нападающие Алексей Кручинин, Виталий Кравцов и вратарь Василий Демченко — вызваны в олимпийскую сборную России. Также в расположение российской команды вызван форвард московского «Динамо»Владимир Брюквин. Они примут участие в тренировочном сборе на базе в Новогорске и сыграют со сборной Норвегии в рамках Еврочелленджа.
26-летний Кручинин в нынешнем сезоне сыграл 52 матча в регулярном чемпионате, забросил 10 шайб и сделал 11 результативных передач. В 16 матчах плей-офф на его счету 13 (5+8) очков.
18-летний Кравцов забросил 4 шайбы и сделал 3 голевые передачи в 35 играх гладкого первенствах, также в его активе 6 точных бросков и 5 результативных передач в 16 играх Кубка Гагарина.
24-летний Демченко одержал 13 побед в 28 матчах «регулярки» при проценте отражённых бросков 93,1 и коэффициенте надёжности 2,45. В плей-офф Демченко выиграл 2 матча из 5 при коэффициенте надёжности 2,37 и проценте отражённых бросков 94,3.
23-летний Брюквин в этом сезоне провёл 47 игр и набрал 22 (14+8) очка.
Матчи сборной России в Норвегии: 14 апреля 2018, 19:10 мск — Норвегия — олимпийская сборная России 15 апреля 2018, 16:00 мск — Норвегия — олимпийская сборная России
Чемпионат.com: последние новости
ЦСКА — СКА: защитник хозяев Нестеров забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли в Восточной конференции Макдэвид установил рекорд XXI века по очкам за сезон в равных составах
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу1
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение