«Детройт» проиграл «Монреалю» в матче НХЛ 

«Детройт Ред Уингз» проиграл «Монреалю Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Николя Делорье, также отличились Брендан Галлахер и Арттури Лехконен. У хозяев шайбы забросили Дилан Ларкин, Тайлер Бертуцци и Даррен Хельм.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Детройт Ред Уингз" (США, Детройт) — «Монреаль Канадиенс» (Канада, Монреаль) — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
0:1 — Делорье (Юулсен, Алзнер) — 05:46;
1:1 — Ларкин (Уэлле) — 18:50;
2:1 — Бертуцци (Зеттерберг, Кронвалль) — 22:13;
2:2 — Галлахер (Друен) — 31:39;
2:3 — Делорье — 34:38;
2:4 — Лехконен (Шоу) — 42:23;
3:4 — Хельм (Ларкин, Витковски) — 43:09