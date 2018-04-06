Братья Седины признаны первыми звездами в НХЛ

Братья Седины признаны первыми звездами игрового дня НХЛ

Форварды "Ванкувер Кэнакс" братья-близнецы Даниэль Хенрик Седины признаны первыми звездами игрового дня Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает "Советский спорт".

В своем последнем домашнем матче с "Аризоной Койотс" (4:3, ОТ) на их счету четыре очка. Даниэль забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме, а Хенрик дважды ему ассистировал.

Второй звездой стал нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Дастин Браун , который в победном матче с "Миннесотой Уайлд" (5:4, ОТ) забросил четыре шайбы, одна из которых стала победной в дополнительном периоде.

Замкнул тройку призеров форвард "Питтсбург Пингвинз" Фил Кессел , отличившийся двумя шайбами и одной передачей в победном поединке с "Коламбус Блю Джекетс" (5:4, ОТ). Одну из шайб Кессел забросил в овертайме.

Ранее сообщалось, что "Коламбус" и "Нью-Джерси Дэвилз" вышли в плей-офф.