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Братья Седины признаны первыми звездами в НХЛ
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Братья Седины признаны первыми звездами игрового дня НХЛ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Форварды "Ванкувер Кэнакс" братья-близнецы Даниэль и Хенрик Седины признаны первыми звездами игрового дня Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает "Советский спорт".
В своем последнем домашнем матче с "Аризоной Койотс" (4:3, ОТ) на их счету четыре очка. Даниэль забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме, а Хенрик дважды ему ассистировал.
Второй звездой стал нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Дастин Браун, который в победном матче с "Миннесотой Уайлд" (5:4, ОТ) забросил четыре шайбы, одна из которых стала победной в дополнительном периоде.
Замкнул тройку призеров форвард "Питтсбург Пингвинз" Фил Кессел, отличившийся двумя шайбами и одной передачей в победном поединке с "Коламбус Блю Джекетс" (5:4, ОТ). Одну из шайб Кессел забросил в овертайме.
Ранее сообщалось, что "Коламбус" и "Нью-Джерси Дэвилз" вышли в плей-офф.
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