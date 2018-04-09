Форвард ЦСКА пропустил шестой матч против СКА из-за свинки 

Форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов не смог принять участие в шестом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги из-за свинки, передает "Советский спорт".
По информации «Спорт Бизнес Online», первыми в клубне заболели Константин Окулов и Андрей Светлаков, которые были отправлены в фарм-клуб ЦСКА «Звезда». Также свинкой переболели Максим Шалунов и Сергей Шумаков.
Встреча между ЦСКА и СКА, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Благодаря этой победе подопечные Игоря Никитина вышли в финал КХЛ. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее форвард ЦСКА Михаил Григоренко заявил, что игроки команды готовы были умирать на льду в шестом матче.