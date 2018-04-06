Счастливый, Таратухин и ещё три российских игрока стали чемпионами Румынии 

Пять российских хоккеистов Пётр Счастливый, Андрей Таратухин, Вячеслав Белов, Александр Головин и Максим Потапов стали чемпионами Румынии в составе «Чиксереды». В финальной серии команда из города Меркуря-Чук одолела «Брашов» (4-2), за который выступает ещё один представитель России Кирилл Князев.
35-летний Таратухин в 37 матчах регулярного чемпионата набрал 42 (8+34) очка, а в девяти матчах плей-офф забросил четыре шайбы и сделал семь передач.
38-летний Счастливый набрал 28 (10+18) баллов в 25 матчах «регулярки», а также забросил восемь шайб и сделал пять голевых передач в восьми играх плей-офф.
34-летний Белов отличился семь раз и сделал 18 передач в 36 играх гладкого чемпионате, в плей-офф дважды забросил и трижды помог отличиться партнёрам в девяти встречах.
35-летний Головин в 12 матчах регулярного чемпионата набрал 9 (7+2) очков, в плей-офф не играл.
37-летний Потапов суммарно провёл семь матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две передачи.
34-летний Князев сыграл 24 матча, забросил восемь шайб и сделал восемь голевых передач.