Счастливый, Таратухин и ещё три российских игрока стали чемпионами Румынии

35-летний Таратухин в 37 матчах регулярного чемпионата набрал 42 (8+34) очка, а в девяти матчах плей-офф забросил четыре шайбы и сделал семь передач.

38-летний Счастливый набрал 28 (10+18) баллов в 25 матчах «регулярки», а также забросил восемь шайб и сделал пять голевых передач в восьми играх плей-офф.

34-летний Белов отличился семь раз и сделал 18 передач в 36 играх гладкого чемпионате, в плей-офф дважды забросил и трижды помог отличиться партнёрам в девяти встречах.

35-летний Головин в 12 матчах регулярного чемпионата набрал 9 (7+2) очков, в плей-офф не играл.

37-летний Потапов суммарно провёл семь матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две передачи.

34-летний Князев сыграл 24 матча, забросил восемь шайб и сделал восемь голевых передач.