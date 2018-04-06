Ещё
Панарин набрал более 80 очков за сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Панарин впервые в карьере набрал более 80 очков за сезон 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин впервые в карьере Национальной хоккейной лиги набрал 80 очков за сезон. Об этом сообщает "Советский спорт".
Россиянин отличился двумя передачачи в матче с "Питтсбург Пингвинз" (4:5, ОТ). Таким образом на его счету в 81 сыгранном матче нынешнего сезона стало 82 очка (27 шайб+55 передач).
"Коламбус" уже обеспечил себе место в плей-офф. "Пингвинз" также входит в число участников розыгрыша Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что форвард "Ванкувер Кэнакс" Даниэль Седин с передачи брата Хенрика забросил победную шайбу в овертайме матча с "Аризоной" в последнем домашнем матче. Оба хоккеиста завершают карьеры по окончании регулярного сезона.
Газета.Ru: последние новости
Овечкин вошел в топ-5 по голам за один клуб в НХЛ Экс-тренер "Тоттенхэма": у Акинфеева будет много работы в матче с "Арсеналом" Гол Проворова помог "Филадельфии" переиграть "Каролину" в матче НХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу22
WADA разрешила россиянам запрещенные препараты
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»319
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
Нападение на Нурмагомедова попало на видео7
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение