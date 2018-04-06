Панарин набрал более 80 очков за сезон

Панарин впервые в карьере набрал более 80 очков за сезон

Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин впервые в карьере Национальной хоккейной лиги набрал 80 очков за сезон. Об этом сообщает "Советский спорт".

Россиянин отличился двумя передачачи в матче с "Питтсбург Пингвинз" (4:5, ОТ). Таким образом на его счету в 81 сыгранном матче нынешнего сезона стало 82 очка (27 шайб+55 передач).

"Коламбус" уже обеспечил себе место в плей-офф. "Пингвинз" также входит в число участников розыгрыша Кубка Стэнли.