Блейк Уилер повторил достижение Ильи Ковальчука сезона-2008/09

Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер в матче с «Калгари Флэймз» (2:1) отметился заброшенной шайбой.

Набранное очко стало для него 90-м в нынешнем сезоне. Таким образом, Уилер стал первым игроком в истории «Виннипега», которому удалось добраться до этой отметки. В активе американского форварда 23 шайбы и 67 передач. Прежнее достижение принадлежало Майку Шайфли (82 очка).

Также Уилер стал первым игроком, которому удалось добраться до отметки 90 очков в истории франшизы (в прошлом — «Атланты Трэшерз») со времён Ильи Ковальчука , который набрал 91 (43+48) очко в сезоне-2008/09.

Уилер перешёл в клуб из «Бостон Брюинз» в 2010 году, когда команда ещё находилась в Атланте. Ковальчук, который сейчас играет в КХЛ за СКА, был задрафтован «Атлантой» в 2001 году под общим первым номером и выступал за клуб с 2001 по 2010 год.

Видео гола Уилера можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Полный обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».