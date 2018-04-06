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Блейк Уилер повторил достижение Ильи Ковальчука сезона-2008/09
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Блейк Уилер повторил достижение Ильи Ковальчука сезона-2008/09 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер в матче с «Калгари Флэймз» (2:1) отметился заброшенной шайбой.
Набранное очко стало для него 90-м в нынешнем сезоне. Таким образом, Уилер стал первым игроком в истории «Виннипега», которому удалось добраться до этой отметки. В активе американского форварда 23 шайбы и 67 передач. Прежнее достижение принадлежало Майку Шайфли (82 очка).
Также Уилер стал первым игроком, которому удалось добраться до отметки 90 очков в истории франшизы (в прошлом — «Атланты Трэшерз») со времён Ильи Ковальчука, который набрал 91 (43+48) очко в сезоне-2008/09.
Уилер перешёл в клуб из «Бостон Брюинз» в 2010 году, когда команда ещё находилась в Атланте. Ковальчук, который сейчас играет в КХЛ за СКА, был задрафтован «Атлантой» в 2001 году под общим первым номером и выступал за клуб с 2001 по 2010 год.
Видео гола Уилера можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Полный обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».
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