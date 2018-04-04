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СКА в два раза превзошёл ЦСКА по времени в атаке во втором периоде
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СКА в два раза превзошёл ЦСКА по времени в атаке во втором периоде 

Чемпионат.com 4 апреля 2018
Фото: Чемпионат.com
Завершился второй период четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА — СКА (0:1). Единственную заброшенную шайбу на свой счёт записал защитник гостей Вячеслав Войнов.
Коллектив Олега Знарка провёл в зоне атаки пять минут и пять секунд, в то время как у ЦСКА этот показатель немного перевалил за две с половиной минуты. По броскам в створ ЦСКА, как и в стартовом игровом отрезке, имел небольшой перевес: 11-9. По вбрасываниям серьёзный перевес оказался на стороне гостей: 20-8. При этом подопечные Игоря Никитина заблокировали в два раза больше бросков: 10-5.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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