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«Торонто» Зайцева одолел «Монреаль» в матче НХЛ
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«Торонто» Зайцева одолел «Монреаль» в матче НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
«Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду оказался сильнее «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс, Зак Хайман, Назем Кадри и Патрик Марло.
У гостей авторами голов стали Даниэль Карр и Джефф Питри.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев результативными действиями не отметился.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Торонто Мэйпл Лифс" (Торонто) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
1:0 — Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) — 18:05 (5x4),
1:1 — Карр (Маккэррон, Райкел) — 36:04,
2:1 — Хайман (Мэттьюс, Гардинер) — 40:37,
3:1 — Кадри (Бозак, Райлли) — 57:10 (5x4),
3:2 — Питри (Галлахер, Друен) — 59:19 (6x4),
4:2 — Марло — 59:50
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