Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА

Олег Знарок: «Все нормально — плей-офф будет долгим»

Главный тренер СКА Олег Знарок после поражения в пятом матче серии "Запада" Кубка Гагарина от ЦСКА (0:1) отметил, что его подопечные действовали достаточно неплохо. Столичный клуб ведет в серии 3-2, шестая игра серии состоится в Москве.

— Мы неплохо двигались, была хорошая игра — обилие голевых моментов, — сказал Знарок. — Но удача от нас отвернулась. В принципе, все нормально — готовимся к следующей игре. Никто ж не думал, что… Понятно, что против нас играет хорошая команда. Плей-офф будет долгим.

— Не показалось, что ворота второй матч подряд заговоренные? Шайба не идет совсем.

— Если вы (обращение к журналисту. — Прим. "СЭ") не колдовали, то все в порядке.

— Нет идей, как расколдовать?

— К вам вопрос (смеется).