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Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА
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Олег Знарок: «Все нормально — плей-офф будет долгим» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер СКА Олег Знарок после поражения в пятом матче серии "Запада" Кубка Гагарина от ЦСКА (0:1) отметил, что его подопечные действовали достаточно неплохо. Столичный клуб ведет в серии 3-2, шестая игра серии состоится в Москве.
— Мы неплохо двигались, была хорошая игра — обилие голевых моментов, — сказал Знарок. — Но удача от нас отвернулась. В принципе, все нормально — готовимся к следующей игре. Никто ж не думал, что… Понятно, что против нас играет хорошая команда. Плей-офф будет долгим.
— Не показалось, что ворота второй матч подряд заговоренные? Шайба не идет совсем.
— Если вы (обращение к журналисту. — Прим. "СЭ") не колдовали, то все в порядке.
— Нет идей, как расколдовать?
— К вам вопрос (смеется).
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