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Кучеров набрал 100 очков за сезон
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Хоккеист «Тампы» Кучеров назвал 100 набранных очков в сезоне НХЛ особенным достижением 

ТАСС 6 часов назад
Фото: AP/Jason Behnken
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров назвал особенным достижением 100 набранных им очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова игрока приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.
В матче против "Баффало" 24-летний игрок отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. С учетом этих результативных действий на счету хоккеиста 100 очков (39 шайб + 61 передача).
"Я бы не добился этого без партнеров, — отметил Кучеров. — Набрать 100 очков удается не каждый год. Это особенное достижение, которое я запомню на всю оставшуюся жизнь".
Хоккеист провел 79-ю игру в текущем регулярном чемпионате. Нынешний сезон уже стал для него лучшим по результативности в карьере, в прошлом регулярном чемпионате он набрал 85 очков (40+45) в 74 матчах.
Кучеров стал шестым представителем России, разменявшим рубеж в 100 набранных очков в одном регулярном чемпионате НХЛ. Ранее это четырежды удавалось Александру Овечкину, трижды — Евгению Малкину, по два раза — Александру Могильному, Павлу Буре и Сергею Федорову.
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