«Сент-Луис» прервал серию поражений и обыграл «Чикаго» в матче НХЛ

"Сент-Луис Блюз" на выезде одержал победу над "Чикаго Блэкхоукс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт"

В составе "нот" хет-трик оформил Патрик Берглунд , еще одна заброшенная шайба на счету Джейдена Шварца.

У хозяев автором единственного гола стал Эрик Густафссон

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел на льду 15 минут 53 секунды и результативными действиями не отметился.

Благодаря победе над "Чикаго", "Блюз" поднялись на пятое место в Западной конференции. В последнем матче "регулярки" они сыграют с "Колорадо Эваланш", который отстает на одно очко. Для выхода в плей-офф НХЛ "Сент-Луису" достаточно не проиграть в основное время встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Чикаго Блэкхоукс" (Чикаго) — "Сент-Луис Блюз" (Сент-Луис) — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

0:1 — Берглунд (Эдмундсон, Бродзяк) — 18:17,

1:1 — Густафссон (Кейн, Шмальц) — 48:08,

1:2 — Берглунд (Бродзяк, Бортуццо) — 48:24,

1:3 — Шварц (Шенн) — 52:40,

1:4 — Берглунд — 58:49 (en)