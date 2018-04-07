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«Сент-Луис» прервал серию поражений и обыграл «Чикаго»
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«Сент-Луис» прервал серию поражений и обыграл «Чикаго» в матче НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
"Сент-Луис Блюз" на выезде одержал победу над "Чикаго Блэкхоукс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
В составе "нот" хет-трик оформил Патрик Берглунд, еще одна заброшенная шайба на счету Джейдена Шварца.
У хозяев автором единственного гола стал Эрик Густафссон.
Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел на льду 15 минут 53 секунды и результативными действиями не отметился.
Благодаря победе над "Чикаго", "Блюз" поднялись на пятое место в Западной конференции. В последнем матче "регулярки" они сыграют с "Колорадо Эваланш", который отстает на одно очко. Для выхода в плей-офф НХЛ "Сент-Луису" достаточно не проиграть в основное время встречи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Чикаго Блэкхоукс" (Чикаго) — "Сент-Луис Блюз" (Сент-Луис) — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
0:1 — Берглунд (Эдмундсон, Бродзяк) — 18:17,
1:1 — Густафссон (Кейн, Шмальц) — 48:08,
1:2 — Берглунд (Бродзяк, Бортуццо) — 48:24,
1:3 — Шварц (Шенн) — 52:40,
1:4 — Берглунд — 58:49 (en)
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