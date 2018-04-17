Канадский клуб отказался пускать российского хоккеиста на чемпионат мира

Канадский клуб «Барри Кольтс», выступающий в хоккейной лиге Онтарио (ОХЛ), не отпустил российского нападающего Андрея Свечникова на чемпионат мира среди юниоров. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Сам хоккеист выказал готовность представлять национальную сборную на турнире, однако клуб в данный момент отказывается отпускать россиянина. 16 апреля ФХР направила официальный запрос в Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) и Канадскую хоккейную ассоциацию с просьбой оказать содействие в переговорах с клубом.

12 марта в ответ на запрос российской стороны об игроке в «Барри Кольтс» пояснили, что отпустят Свечникова по окончании выступлений команды в плей-офф первенства. Однако после того, как канадская команда выбыла из соревнований, генеральный директор «Барри Кольтс» заявил, что 18-летний россиянин не поедет на ЧМ, сославшись на то, что игрок получил травму.

Свечников является одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2018 года. В ОХЛ нападающий провел 52 игры, забросил 45 шайб и отдал 38 голевых передач.

Чемпионат мира среди юниоров пройдет в Магнитогорске и Челябинске с 19 по 29 апреля 2018 года.