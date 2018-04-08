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«Каролина» отправила Валентина Зыкова в АХЛ
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«Каролина» отправила Валентина Зыкова в АХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Клуб «Каролина Харрикейнз», который в нынешнем сезоне не смог пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги, принял решение укрепить фарм-клуб «Шарлотт», отправив туда несколько хоккеистов. Одним из них стал российский форвард Валентин Зыков.
Несмотря на то что Зыков не играл в АХЛ с 18 марта, он по-прежнему с 32 заброшенными шайбами имеет шанс выиграть гонку бомбардиров. У его главного конкурента Криса Терри из «Лаваля» на счету тоже 32 гола. В НХЛ российский игрок в нынешнем сезоне провёл 10 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+2».
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