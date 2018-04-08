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Овечкин установил рекорд НХЛ
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Овечкин установил рекорд НХЛ 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд НХЛ, став лучшим снайпером одной команды 13 сезонов подряд.
Овечкин в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ забросил две шайбы и с 49-ю забитыми голами стал лучшим снайпером лиги. Кроме того, он 13-й раз подряд стал лучшим снайпером «Вашингтон Кэпиталз» — это рекорд НХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».
На втором месте по количеству голов в этом сезоне за «Вашингтон» также россиянин — Евгений Кузнецов с 27-ю голами.
Отметим, что в этом сезоне Овечкин повторил еще один рекорд НХЛ столетней давности, забросив по три гола в первых двух матчах сезона.
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