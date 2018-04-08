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НХЛ признала сейвы голкипера-любителя из «Чикаго» лучшими в регулярном чемпионате сезона-2017/18
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НХЛ признала сейвы голкипера-любителя из «Чикаго» лучшими в регулярном чемпионате сезона-2017/18 

RT на русском 14 минут назад
Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила десятку лучших сейвов регулярного чемпионата сезона-2017/18.
Об этом сообщается на официальном русскоязычном YouTube-канале лиги.
Скотт Фостер, подписавший контракт с «Чикаго» непосредственно перед матчем с «Виннипег Джетс» из-за травмы основного голкипера Антона Форсберга, вышел на лёд в третьем периоде, после того как резервный вратарь Колин Делиа также получил повреждение. За 14 минут игрового времени он отразил семь из семи бросков по своим воротам, тем самым помог «Чикаго» одержать победу со счётом 6:2.
В топ-10 также вошли сейв Андрея Василевсого, защищавшего ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче против «Питтсбург Пингвинз».
Ранее сообщалось, что НХЛ признала 600-ю шайбу Александра Овечкина лучшим голом регулярного чемпионата сезона-2017/18.
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