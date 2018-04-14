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Россияне в плей-офф НХЛ: Проворов провёл на льду 27 минут, у Малкина «-2»
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Россияне в плей-офф НХЛ: Проворов провёл на льду 27 минут, у Малкина «-2» 

Чемпионат.com 35 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором было сыграно три матча. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 27 с половиной минут и отдал две результативных передачи, нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин завершился встречу с показателем полезности "-2", не набрав очков в свой актив.
ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыМинутыСчёт в серииПроворов (з) Малкин (н)«Филадельфия» «Питтсбург»0+2 0+2 -20 00 43 227.30 23.161-1 1-1  Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
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