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Игроки ЦСКА Капризов и Робинсон пропустят шестой матч полуфинала Кубка Гагарина со СКА
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Игроки ЦСКА Капризов и Робинсон пропустят шестой матч полуфинала Кубка Гагарина со СКА 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА Кирилл Капризов и Мэт Робинсон не сыграют в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с петербургским СКА, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Встреча пройдет в Москве в Ледовом дворце спорта ЦСКА им. В. М. Боброва в воскресенье.
Капризов стал автором единственной заброшенной шайбы в предыдущем матче команд в Санкт-Петербурге, всего на счету 20-летнего форварда 10 очков (2 гола и 8 результативных передач) в 15 играх плей-офф КХЛ. Как сообщили ТАСС в пресс— службе ЦСКА, хоккеист пропустит матч из-за повреждения. Канадский защитник московских армейцев Робинсон также сыграл в 15 матчах Кубка Гагарина, на его счету две результативные передачи. Вместо Робинсона в обороне хозяев заявлен Игорь Ожиганов, Капризова заменит Владимир Жарков.
Несмотря на то, что шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил все 29 бросков в последнем матче со СКА, на воскресный матч тренерский штаб армейцев доверил место в воротах россиянину Илье Сорокину. Основным вратарем петербургской команды, как и на протяжении всего розыгрыша плей-офф, будет финн Микко Коскинен.
Главным изменением в составе СКА стало отсутствие защитника сборной России Вячеслава Войнова, место которого в заявке занял Антон Белов.
После пяти матчей серии между ЦСКА и СКА счет 3-2 в пользу московских армейцев. В случае победы московской команды в предстоящей встрече они выйдут в финал Кубка Гагарина. Встреча ЦСКА — СКА начнется в 17:00 мск.
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