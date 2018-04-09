Стал известен новый клуб Ковальчука

СМИ: Ковальчук перейдёт в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук начнёт следующий сезон в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ковальчук достиг принципиальной договорённости с клубом, сообщает «Спорт-Экспресс».

34-летний форвард сможет подписать контракт только 1 июля — в день открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

Зарплата Ковальчука в «Рейнджерс», по версии издания, составит $6 млн в год. Контракт будет рассчитан на два-три года.

Ранее нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что после окончания сезона перейдёт в клуб НХЛ.