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Стал известен новый клуб Ковальчука
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СМИ: Ковальчук перейдёт в «Нью-Йорк Рейнджерс» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук начнёт следующий сезон в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ковальчук достиг принципиальной договорённости с клубом, сообщает «Спорт-Экспресс».
34-летний форвард сможет подписать контракт только 1 июля — в день открытия рынка свободных агентов в НХЛ.
Зарплата Ковальчука в «Рейнджерс», по версии издания, составит $6 млн в год. Контракт будет рассчитан на два-три года.
Ранее нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что после окончания сезона перейдёт в клуб НХЛ.
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