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Задоров побил рекорд Овечкина
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Защитник «Колорадо» Задоров побил рекорд Овечкина 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Российский защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров занял первое место по количеству силовых приемов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
В 77 матчах сезона-2017/18 россиянин исполнил 278 приемов. Вторым стал нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Милан Лучич (254 силовых приема), третье место занял форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Крис Вагнер (253).
Задоров побил российский рекорд НХЛ, установленный капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным с сезоне-2014/15 (264).
Ранее сообщалось, что Овечкин стал обладателем награды "Морис Ришар Трофи", вручаемой за самое большое количество заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ.
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