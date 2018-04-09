Защитник «Колорадо» Задоров побил рекорд Овечкина

В 77 матчах сезона-2017/18 россиянин исполнил 278 приемов. Вторым стал нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Милан Лучич (254 силовых приема), третье место занял форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Крис Вагнер (253).

Задоров побил российский рекорд НХЛ, установленный капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным с сезоне-2014/15 (264).

Ранее сообщалось, что Овечкин стал обладателем награды "Морис Ришар Трофи", вручаемой за самое большое количество заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ.