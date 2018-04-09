Врбата завершил карьеру

«Это эмоциональный момент, но я готовил себя к нему почти весь год, — приводит Sun Sentinel слова 36-летнего чеха. — Сказал ребятам, что хотел бы, чтобы мне было лет на десять меньше, чтобы остаться в этой команде. У нас сложился отличный коллектив, и у нынешнего состава отличные перспективы. Буду поддерживать ребят в ближайшие сезоны».

Врбата дебютировал в НХЛ в сезоне 2001/2002 в составе «Колорадо». После этого он выступал за «Каролину», «Чикаго», «Финикс, „Ванкувер“, „Аризону“ и „Флориду“. В 1057 матчах в НХЛ он набрал 623 (284+339) очка.

В своем самом результативном сезоне (2014/2015) Врбата набрал 63 (31+32) очка в 79 матчах за „Ванкувер“. В том же сезоне он стал участником Матча всех звезд НХЛ.

В составе сборной Чехи он выступал на четырех чемпионатах мира (2003, 2005, 2008, 2013) и в 2005 году выиграл золото.