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Врбата завершил карьеру
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Врбата завершил карьеру 

Советский спорт 1 час назад
Форвард «Флориды» Радим Врбата объявил о завершении карьеры.
«Это эмоциональный момент, но я готовил себя к нему почти весь год, — приводит Sun Sentinel слова 36-летнего чеха. — Сказал ребятам, что хотел бы, чтобы мне было лет на десять меньше, чтобы остаться в этой команде. У нас сложился отличный коллектив, и у нынешнего состава отличные перспективы. Буду поддерживать ребят в ближайшие сезоны».
Врбата дебютировал в НХЛ в сезоне 2001/2002 в составе «Колорадо». После этого он выступал за «Каролину», «Чикаго», «Финикс, „Ванкувер“, „Аризону“ и „Флориду“. В 1057 матчах в НХЛ он набрал 623 (284+339) очка.
В своем самом результативном сезоне (2014/2015) Врбата набрал 63 (31+32) очка в 79 матчах за „Ванкувер“. В том же сезоне он стал участником Матча всех звезд НХЛ.
В составе сборной Чехи он выступал на четырех чемпионатах мира (2003, 2005, 2008, 2013) и в 2005 году выиграл золото.
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