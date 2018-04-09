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Поигравший в НХЛ россиянин рассказал о лицемерии американцев
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Поигравший в НХЛ россиянин рассказал о лицемерии американцев 

Lenta.ru 4 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Российский хоккеист Андрей Миронов, поигравший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), рассказал журналистам о том, что его не понравилось в менталитете американцев. Спортсмена цитирует «Р-Спорт».
«Люди другие там, конечно. Когда тебе в лицо говорят, что ты хороший, улыбаются, а едва отвернешься — в спину накидывают тебе всего остального… Я не люблю это, просто ненавижу», — заявил 23-летний россиянин. «Я привык так: если я плохой — так и скажи. Но у них там иначе принято, и там все такие поголовно», — добавил защитник.
9 марта россиянин заявил, что возвращается в Континентальную хоккейную лигу и будет выступать в составе московского «Динамо».
Миронов, выступающий на позиции защитника, — воспитанник московского «Динамо». В 2015 году был выбрал в четвертом раунде драфта НХЛ клубом «Колорадо Эвеланш» под 101-м номером. Россиянин провел в НХЛ 10 матчей и забил одну шайбу. В составе фарм-клуба «Колорадо» «Сан-Антонио Рэмпэйдж» Миронов сыграл 26 матчей и также отметился одной шайбой.
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