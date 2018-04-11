Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ

Бывший вратарь сборной СССР Александр Пашков поделился мнением о возвращении форварда Ильи Ковальчука в Национальную хоккейную лигу.
"Наличие такого мастера всегда является серьезным подспорьем для национальной команды и лиги, но я считаю, что Ковальчук решил уехать не случайно — похоже, он не чувствует в себе достаточной мотивации играть в КХЛ. Здесь он достиг всего, чего можно: победа на Олимпиаде была пиком его карьеры.
Теперь надо искать новые раздражители, и Кубок Стэнли — один из них. У сборной России сейчас достаточно молодых и интересных исполнителей, чтобы заменить Илью. Пока в Америку не уехали игроки уровня Кирилла Капризова и Никиты Гусева, мы можем быть спокойны", — цитирует Пашкова газета "Известия".
Ранее двукратный призер Олимпийских игр, бывший форвард "Оттавы Сенаторз" и "Нью-Йорк Айлендерс" Алексей Яшин заявил, что Ковальчук может стать лидером "Нью-Йорк Рейнджерс".