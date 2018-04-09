«Спартак» продлил контракт с Епанчинцевым

Хоккейный клуб "Спартак" продлил соглашение с главным тренером Вадимом Епанчинцевым. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.
"Руководство хоккейного клуба "Спартак", проанализировав выступление команды в завершившемся сезоне, приняло решение продлить контракт с главным тренером команды Вадимом Епанчинцевым, — говорится в сообщении. — Соглашения с ассистентами главного тренера Виктором Костючёнком и Андреем Потайчуком продлены не будут. "Спартак" благодарит специалистов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере".
Епанчинцев был назначен главным тренером "Спартака" в апреле 2017 года.