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«Спартак» продлил контракт с Епанчинцевым
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ХК «Спартак» продлил контракт с главным тренером Епанчинцевым 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Хоккейный клуб "Спартак" продлил соглашение с главным тренером Вадимом Епанчинцевым. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.
"Руководство хоккейного клуба "Спартак", проанализировав выступление команды в завершившемся сезоне, приняло решение продлить контракт с главным тренером команды Вадимом Епанчинцевым, — говорится в сообщении. — Соглашения с ассистентами главного тренера Виктором Костючёнком и Андреем Потайчуком продлены не будут. "Спартак" благодарит специалистов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере".
Епанчинцев был назначен главным тренером "Спартака" в апреле 2017 года.
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