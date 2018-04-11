Назван покупатель олимпийского BMW Ковальчука

Нападающий СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук продал автомобиль BMW модели X5, подаренный за золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане, форварду «Коламбус Блю Джекетс». Об этом он объявил в своем Instagram-аккаунте.

Спортсмен оценил машину в 7,1 миллиона рублей. Все вырученные средства он пообещал направить на благотворительность. «Я сразу же понял, что забираю эту машину. Потому что у меня уже были отведенные деньги на помощь детям. Но я не знал, куда их применить. Не хотелось отдавать куда попало, в какие-то непонятные организации. Бывает, там вклады пилят, и еще куча разных проблем. Жалко рисковать честно заработанными деньгами», — рассказал Панарин «Советскому спорту».

Ковальчук объявил о намерении продать свой BMW 15 марта. Он отметил, что после Игр в Южной Корее у него остались более памятные вещи. Ему удалось найти покупателя менее чем за два часа.

Обладатели золотых наград Игр-2018 получили по BMW X5, серебряные и бронзовые призеры стали хозяевами BMW X4. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 олимпийцев. Панарин не участвовал в Играх из-за отказа НХЛ отпускать игроков на олимпийский турнир.