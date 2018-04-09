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Фетисова наградили орденом
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Фетисова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, хоккеист Вячеслав Фетисов (ЕР) стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации в понедельник.
"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" Фетисова Вячеслава Александровича — первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи", — говорится в тексте указа.
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