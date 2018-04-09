Генменеджер «Нэшвилла»: «Только главный тренер решит, будет ли Толванен играть в плей-офф НХЛ»

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл высказался о перспективах финского нападающего Эели Толванена.

18-летний Толванен провел в КХЛ один сезон. Он дебютировал за «Йокерит» 23 августа 2017 года в матче против минского «Динамо». Хоккеист забросил три шайбы в этом матче, став первым игроком в истории лиги, кому удалось оформить хет-трик в первом же матче. В общей сложности за сезон Толванен провел 60 матчей, набрав 43 (25+18) очка. В составе сборной Финляндии он принимал участие в ОИ-2018. В пяти матчах на турнире он забросил три шайбы и сделал шесть голевых передач. По окончании сезона в КХЛ хоккеист подписал контракт с «Нэшвиллом». В трех матчах регулярного чемпионата НХЛ Толванен очков не набрал. В первом раунде плей-офф победитель регулярного чемпионата НХЛ сыграет с «Колорадо Эвеланш».

«Сыграет ли Толванен в плей-офф? Решение будет принимать Питер Лавиолетт. Эели многого ждал, приехав сюда. Он здорово провел этот сезон, добился успеха. Мы подписали его, чтобы углубить состав, строя долгосрочные планы. Меня радуют его успехи, то, что он подписал контракт, провел три матча, ездит с командой, набирается опыта. Давайте постучим по дереву, мы не знаем, как все сложится», — передает слова Пойла официальный сайт НХЛ.