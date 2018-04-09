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Радулов не планирует ехать на ЧМ-2018
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Александр Радулов не планирует приезжать на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Даллас Старз» и сборной России Александр Радулов не планирует принимать участия в чемпионате мира-2018, сообщил в своём «твиттере» североамериканский журналист Шон Шапиро. Напомним, «Даллас» не сумел пробиться в плей-офф.
31-летний Радулов принял участие во всех 82 играх прошедшего регулярного чемпионата НХЛ, записав в свой актив 72 (27+45) очка при показателе полезности "+4" и 72 минутах штрафного времени.
Радулов не играл за сборную России после того, как принял участие в Олимпийских играх-2014.
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