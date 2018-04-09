Радулов не планирует ехать на ЧМ-2018

Александр Радулов не планирует приезжать на ЧМ-2018

Нападающий «Даллас Старз» и сборной России Александр Радулов не планирует принимать участия в чемпионате мира-2018, сообщил в своём «твиттере» североамериканский журналист Шон Шапиро. Напомним, «Даллас» не сумел пробиться в плей-офф.

31-летний Радулов принял участие во всех 82 играх прошедшего регулярного чемпионата НХЛ, записав в свой актив 72 (27+45) очка при показателе полезности "+4" и 72 минутах штрафного времени.

Радулов не играл за сборную России после того, как принял участие в Олимпийских играх-2014.